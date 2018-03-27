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Fransa'da zorunlu eğitim 3 yaşında başlayacak

Anadolu Ajansı

Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, zorunlu eğitime başlama yaşının 6'dan 3'e indirileceğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'te düzenlenen okul öncesi eğitimin ele alındığı kongrede yaptığı konuşmada eğitim sisteminde getirilecek değişikliklere ilişkin bilgi verdi.

Fransa'da okul öncesi eğitimin mecburi hale getirildiğini anımsatan Macron, "2019 eğitim sezonundan itibaren, mecburi eğitim yaşını 6'dan 3'e indirmeye karar verdim" dedi.
Vatandaşlık eğitiminin küçük yaşlardan itibaren alınmasının önemine değinen Macron, Fransa değerlerinin okulda ve okul aracılığıyla çocuklara öğretilebileceğini savundu.

Fransa'da zorunlu eğitim 6 ve 16 yaşları arasında geçerli. Çocuklara 6 yaşından itibaren eğitim zorunluluğu 1882'de getirilmişti.

Getirilecek mecburi uygulamanın yaklaşık 25 bin çocuğu etkilemesi bekleniyor.

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