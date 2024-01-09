Fransa'nın yeni başbakanı belli oldu

Fransa'da 34 yaşındaki Gabriel Attal, başbakan olarak atandı.

Fransa'nın yeni başbakanı belli oldu

Cumhurbaşkanı , yeni başbakanı atadı.

AFP'nin haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 34 yaşındaki Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ı başbakanlık görevine getirdi.

Attal, ülke tarihinin en genç başbakanı oldu.

Elisabeth Borne, dün Başbakanlık görevinden istifa ettiği açıklanmıştı. Macron, Başbakan Borne'un ülkeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etmişti.

Fransa’da başbakan hükümete liderlik eder ve cumhurbaşkanı tarafından atanır ancak doğrudan görevden alınamaz.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...