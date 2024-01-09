Fransa'nın yeni başbakanı belli oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni başbakanı atadı.

AFP'nin haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 34 yaşındaki Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ı başbakanlık görevine getirdi.

Attal, ülke tarihinin en genç başbakanı oldu.



Elisabeth Borne, dün Başbakanlık görevinden istifa ettiği açıklanmıştı. Macron, Başbakan Borne'un ülkeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etmişti.

Fransa’da başbakan hükümete liderlik eder ve cumhurbaşkanı tarafından atanır ancak doğrudan görevden alınamaz.

