G20 Liderler Zirvesi devam ediyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Yeni Delhi'de programına devam ediyor.

G20 Liderler Zirvesi devam ediyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugünkü programı kapsamında sabah saatlerinde G20'ye katılan diğer liderlerle birlikte bağımsızlık hareketinin lideri Mahatma Gandhi'nin anıt mezarını ziyaret etti.

Liderleri alanın girişinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi karşıladı. Her bir isimle tek tek sohbet etti, anıt mezara dair bilgi verdi.

G20 toplantıları bugün üçüncü ve son oturum ile devam edecek. Bugün bir dizi ikili temasta bulunacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gün içinde Hindistan'dan ayrılması bekleniyor.

G20 Liderler Zirvesi: Sonuç bildirgesi yayımlandı

G20 Liderler Zirvesi: Sonuç bildirgesi yayımlandı

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