Gazze'de ateşkes görüşmeleri: İsrail heyeti Doha'ya gidiyor

ABD: SÜREÇ YAPICI İLERLİYOR



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuştu. Kirby, bir kez daha olası İran saldırısında Washington yönetiminin İsrail'i savunacağını söyledi.



Sözcü Kirby, İran'a saldırmaması ve bölgedeki gerilimi artırmaması yönünde çağrı yaptı.



Gazze için ateşkes görüşmelerine ilişkin de konuşan Kirby, "Süreç yapıcı ilerliyor. Doha'da daha fazla görüşmenin yapılmasını bekliyoruz." dedi.



İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 10 ayı aşkın sürede çoğunluğu kadın ve çocuk can kaybının 40 bini her geçen gün aştığı insanlık felaketi gün geçtikçe derinleşiyor.