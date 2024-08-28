Gazze'de ateşkes görüşmeleri: İsrail heyeti Doha'ya gidiyor

İsrail heyetinin, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakereleri için bugün Katar'ın başkenti Doha'ya gideceği bildirildi.

Gazze'de ateşkes görüşmeleri: İsrail heyeti Doha'ya gidiyor

'de yayınlanan Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, ordu, dış istihbarat teşkilatı Mossad ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'ten (Şabak) oluşan heyeti, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası ve Şeridi'nde ateşkese varılması için Kahire'de yapılan müzakerelerin ardından Tel Aviv'de istişareler gerçekleştirdi.

Uzman heyet istişarelerin ardından müzakereler için bugün Doha'ya gidecek.

Haberde, heyetin, anlaşmanın genel hatlarına ilişkin açık konularda bulunan boşlukların azaltılması amacıyla arabulucularla görüşmelere devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Ayrıca heyetin ateşkes anlaşması ve esir takası konusunda İsrail ve Hamas ile müzakerelere devam eden Mısır, Katar ve ABD'li temsilcilerle görüşmesi öngörülüyor.

Gazze'de ateşkes görüşmeleri: İsrail heyeti Doha'ya gidiyor - 1

KAHİRE'DEKİ MÜZAKERELER

Hamas ve arasında Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması için dolaylı müzakere zirvesinin 25 Ağustos pazar günü ABD, Katar ve Mısırlı yetkililerin katılımıyla Kahire'de yapılmıştı.

devlet televizyonu KAN, ateşkes ve esir takası anlaşması müzakereleri için Kahire'de bulunan İsrail heyetinin pazar günü ülkeye döndüğünü açıklamıştı.

Haberde, adı açıklanmayan İsrailli yetkililerin, Kahire'deki görüşmelerle ilgili olarak, "Bugün Gazze'deki ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedilme şansı zayıftı." ifadesine yer verilmişti.

Yetkililer, "Heyetin aldığı yetki, Philadelphi Koridoru'nda anlaşmaya varılmasına imkan vermiyor." ifadesini kullanmıştı.

Hamas'tan üst düzey bir yetkili ise ABD Başkanı Joe Biden'ın 2 Temmuz'da açıkladığı ateşkes teklifine bağlı olduklarını; Kahire'de kendilerine sunulan yeni teklifin, "İsrail işgalini kalıcı hale getireceği" gerekçesiyle reddettiğini belirtmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

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ABD: SÜREÇ YAPICI İLERLİYOR

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, 'in Kanal 12 televizyonuna konuştu. Kirby, bir kez daha olası İran saldırısında Washington yönetiminin 'i savunacağını söyledi.

Sözcü Kirby, İran'a saldırmaması ve bölgedeki gerilimi artırmaması yönünde çağrı yaptı.

için ateşkes görüşmelerine ilişkin de konuşan Kirby, "Süreç yapıcı ilerliyor. Doha'da daha fazla görüşmenin yapılmasını bekliyoruz." dedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 10 ayı aşkın sürede çoğunluğu kadın ve çocuk can kaybının 40 bini her geçen gün aştığı insanlık felaketi gün geçtikçe derinleşiyor.

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