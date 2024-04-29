Gazze'deki geçici limanın maliyeti 320 milyon dolar

Gazze'de inşa edilen geçici limanın maliyetine yönelik daha önce hiçbir tahmin paylaşılmamıştı. Pentagon'un söylediğine göre çoğunluğu Kara ve Deniz Kuvvetleri'nden olmak üzere yaklaşık bin ABD askeri inşaat sürecinde görev alıyor.



ABD'li yetkililere göre limanın maliyeti, bu yılın başındaki ilk tahminlere göre en az iki kat yükseldi.



Demokratların liderliğindeki Senato'nun en üst düzey Cumhuriyetçilerinden Senatör Roger Wicker, "Maliyet sadece artmadı. Patladı" diye konuştu.



Silahlı Hizmetler Komitesi, maliyetler sorulduğunda, "Geçici limanı yalnızca 90 gün işletmek en az 320 milyon dolara mal olacak" ifadelerini kullandı.

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DENİZ YOLUYLA GÜNDE 150 KAMYON YARDIM ULAŞACAK



Yardım görevlileri İsrail'in karadan yardıma erişimi kolaylaştırması için çabalarken, ABD Başkanı Joe Biden mart ayında geçici liman inşa etme planlarını duyurdu. Biden yönetimi yetkilileri, yardım için deniz yoluyla ikinci bir rota açarak kuzey Gazze'deki kıtlığın önlenmesini umuyor.



Biden, ABD güçlerine Gazze kıyılarına ayak basmama talimatı verdi.



Geçici liman başlangıçta günde 90 kamyon elleçleyecek, ancak tam olarak faaliyete geçtiğinde bu sayı günde 150 kamyona kadar çıkabilecek.



Birleşmiş Milletler geçen hafta, Nisan ayında Gazze'ye giren günlük ortalama kamyon sayısının 200 olduğunu ve pazartesi günü bu sayının 316 ile zirveye ulaştığını açıklamıştı.



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İSRAİL KONTROLÜNDEN GEÇECEK



Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, limandan geçişi sağlanan insani yardımın karadaki İsrail kontrol noktalarından geçmesi gerekeceğini söyledi.



Liman, ABD donanmasına ait gemiler kullanılarak inşa edildi ve mayıs ayı başlarında yerine oturması bekleniyor.



Birçok yardım yetkilisine göre mevcut plan, limanı kıtlık tehdidinin en şiddetli olduğu Gazze'nin kuzeyine değil, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin kalesinin bulunduğu şeridin ortasındaki bir noktaya demirlemek.



Bu da liman yoluyla getirilen gıdanın yine, şeridi ikiye bölen ve kuzeye ulaşan insani yardım teslimatlarını engelleyen bir geçiş noktası olan bir İsrail kontrol noktasından geçmek zorunda kalacağı anlamına geliyor.