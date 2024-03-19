Gazze'ye ulaştırılan ilk denizden yardım bölge halkına dağıtıldı

BOMBALANAN BİNALARIN MOLOZLARIYLA İSKELE YAPTILAR



Açıklamada, “Bölgedeki ekiplerimiz, Gazze'ye uzanan bu deniz yardım yolunun açılması için aylardır aralıksız çalışıyor. Kıbrıs'ta yiyecek tedarik edip gemilere yüklüyoruz, kargoları güvenli bir şekilde boşaltmak için Gazze'de bombalanan binaların molozlarını kullanarak kendi iskelemizi inşa ediyoruz” denildi.



WCK Kurucusu Jose Andras, yardım kuruluşunun Gazze kıyılarına her gün büyük miktarlarda gıda sağlayabileceğini belirtti.



İKİNCİ DENİZ SEVKİYATI



Andras, “Ekiplerimiz, boşaltma sürecini hızlandıracak gıda ve ağır makinelerin yer alacağı ikinci deniz sevkiyatımızı şu anda yola çıkarmaya hazırlanıyor” ifadelerini kullandı.



Filistinlilerin ihtiyaç duydukları gıda ve suya ulaşmalarını sağlamak için ateşkes ve mümkün olduğu kadar çok sayıda kara geçişinin açılması çağrısında bulunan Andras, “Bugüne kadar bin 500'den fazla kamyon gönderdik ve Gazze'nin dört bir yanındaki toplulukların acil ihtiyaçlarını karşılamak için çok daha fazlasına ihtiyaç olduğunu biliyoruz” dedi.



Gazze'nin kuzeyine aylardan sonra ikinci defa insani yardım ulaştı Haberi Görüntüle DENİZ KORİDORU OLUŞTURULDU



Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen 8 Mart’ta, Güney Kıbrıs üzerinden Gazze'ye deniz yoluyla insani yardım koridoru açılacağını duyurmuştu.



Koridor üzerinden WCK organizatörlüğünde 200 tonluk gıda yardımını taşıyan ilk gemi Open Arms, 12 Mart'ta Güney Kıbrıs'ın Larnaka limanından yola çıkmış, 15 Mart’ta Gazze kıyılarına ulaşmıştı.



Gemideki yardımlar, Gazze’nin kuzeyine ulaştırılmak üzere kıyıdaki kamyonlara yüklenmişti. NTV’yi sosyal medyadan takip edin