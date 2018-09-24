Orta Amerika ülkesi Guatemala'da bir aktivist öldürüldü.
Savcı Jordan Rodas, kadın hakları aktivisti 57 yaşındaki Juana Ramirez Santiago'nun Quiche bölgesinde vurularak öldürüldüğünü açıkladı.
Rodas, olayla ilgili acilen soruşturma başlatılması gerektiğini belirtti.
Görgü tanıkları Ramirez'in kocasına yemek götürdüğü sırada yanına yaklaşan kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.
Guatemala'nın yerli Ixil halkına mensup olan Juana Ramirez Santiago'nun ebe olarak çalıştığı ve kadına yönelik şiddete karşı kampanyalar düzenlediği ifade edildi.
Yetkililer, Ramirez ile ülkede yıl içinde öldürülen aktivist sayısının 21'e çıktığını ifade etti.