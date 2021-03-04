Güney Afrika'da çok sayıda timsah çiftlikten kaçtı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde boyları 1,5 metreyi bulan çok sayıda timsah, besi çiftliğinden kaçtı.

Anadolu Ajansı 04.03.2021 - 17:35

Güney Afrika'da çok sayıda timsah çiftlikten kaçtı

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New24'un haberine göre, ülkenin Batı Cape vilayetindeki özel bir besi çiftliğinden kaçan çok sayıda timsah için bölgede arama başlatıldı.

Aramalarda 20 timsah bulunurken kayıp timsahların sayısı net bilinmiyor.

Polis ve koruma görevlilerinin katıldığı arama çalışmaları sırasında Breede Nehri kıyısında yaşayan halka, nehirden uzak durmaları uyarısı yapıldı.

Timsahların boyunun 1,2 metre ile 1,5 metre arasında değiştiği ve çiftlikte yetişseler de insanlar için tehlike oluşturdukları belirtildi.

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