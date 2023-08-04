Güney Kıbrıs'ta ölümcül salgına karşı kedilere corona virüs hapı verilecek

Güney Kıbrıs hükümeti, tarım bakanlığının tavsiyesi doğrultusunda plana yeşil ışık yaktı.
Bir koronavirüs türü - insanlara bulaşamayan kedi enfeksiyöz peritoniti (FIP) - Kıbrıs'taki çok sayıdaki kedi popülasyonunu kasıp kavuruyor.
Güney Kıbrıs kabinesinden yapılan açıklamada, "İnsan koronavirüs vakalarını tedavi etmek için kullanılan ve artık kullanılmayan müstahzarların stokları kullanılabilir hale getirilebilir." dedi.
Anti-Covid hapı şeklindeki ilaçlar veteriner servisleri aracılığıyla temin edilecek.
Hayvan aktivistleri, yaklaşık bir milyon kedinin öldüğü Kıbrıs'ın ölü kediler adasına dönüştüğünü söyledi.
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