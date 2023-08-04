Güney Kıbrıs'ta ölümcül salgına karşı kedilere corona virüs hapı verilecek

Yetkililer Perşembe günü yaptığı açıklamada, insanlar için kullanılmayan koronavirüs ilaçlarının, binlerce kedinin corona virüsten ölmekte olduğu Güney Kıbrıs'taki kedileri tedavi etmek için kullanıma sunulacağını duyurdu.

Güney Kıbrıs'ta ölümcül salgına karşı kedilere corona virüs hapı verilecek

Güney hükümeti, tarım bakanlığının tavsiyesi doğrultusunda plana yeşil ışık yaktı.

Bir koronavirüs türü - insanlara bulaşamayan kedi enfeksiyöz peritoniti (FIP) - Kıbrıs'taki çok sayıdaki kedi popülasyonunu kasıp kavuruyor.

Güney Kıbrıs kabinesinden yapılan açıklamada, "İnsan koronavirüs vakalarını tedavi etmek için kullanılan ve artık kullanılmayan müstahzarların stokları kullanılabilir hale getirilebilir." dedi.

Anti-Covid hapı şeklindeki ilaçlar veteriner servisleri aracılığıyla temin edilecek.

Hayvan aktivistleri, yaklaşık bir milyon kedinin öldüğü Kıbrıs'ın ölü kediler adasına dönüştüğünü söyledi.

Kedisi ölünce veterineri dövdü

Kedisi ölünce veterineri dövdü

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