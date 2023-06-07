Güney Kıbrıs'ta Türk kızına saldırı: 2 Rum saldırgan gözaltında

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı 25 yaşındaki Asya Karaali, cuma günü Güney Kıbrıs'a gitti.



Aya Napa kentinde 3 kişi tarafından ırkçı saldırıya uğradı. Saldırganlar, Karaali'yi darbettikten sonra duvardan attı. O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.



Hastaneye kaldırılan Karaali'nin yüzünde morluklar, vücudunda kırıklar var.



Olayla ilgili KKTC Cumhurbaşkanlığından yazılı açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Asya'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis de Tatar'ı aradı. Olaydan duyduğu üzüntüyü iletti, saldırıyı kınadı.