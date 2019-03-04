Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık eden Moon, burada yaptığı açıklamada, geçen hafta Vietnam'da düzenlenen zirvede bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un anlaşmaya varmak için bir an önce yeniden görüşmesini ve iki ülkenin diyaloğu sürdürmesini ümit ettiklerini dile getirdi.



Moon, "süreçte ülkesinin rolünün yine önem kazandığını" ifade ederek "ABD-Kuzey Kore müzakerelerinin, önünde sonunda bir anlaşmaya varacağına inansam bile diyalogda bir boşluk ya da uzayacak bir açmaz asla arzu edilmez" dedi.



Moon, Seul yönetiminin, uluslararası yaptırım sınırları içerisinde Koreler arası yakınlaşmayı ileri taşımayı sürdüreceğini de sözlerine ekledi.



Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha da toplantıda, ülkesinin, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik diyaloğun devamı için ABD ile Kuzey Kore arasında üç yönlü görüşmeleri zorlayacağını belirtti.



Trump ile Kim arasında 27-28 Şubat'ta Hanoi'de düzenlenen zirvede bazı ilerlemelerin kaydedildiği ancak bir anlaşma imzalamayı gerektirecek noktaya varılamadığı açıklanmıştı.



ABD Başkanı Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık" demişti.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore ile görüşmelerin süreceğini ifade etmişti.

