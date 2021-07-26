Güney Koreli TV kanalı, Tokyo 2020'deki benzetme görüntüleri için özür diledi

Güney Koreli MBC televizyonu, Tokyo 2020 Olimpiyatları açılış seremonisinde ülkelerin geçiş yaptığı sırada yaptığı benzetmelerle büyük tepki çekti. İtalya için ‘Pizza’, Romanya için ‘Drakula’ ve Ukrayna ise ‘Çernobil’ benzetmesini kullanan MBC, bunun "affedilemez bir hata" olduğunu söyleyerek özür diledi.

ntv.com.tr 26.07.2021 - 11:21

Güney Koreli TV kanalı, Tokyo 2020'deki benzetme görüntüleri için özür diledi

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Geçtiğimiz Cuma günü başlayan Tokyo 2020 Olimpiyatları’nın açılış seremonisinde ülkelerin geçişi sırasında Güney Kore’nin uluslararası yayın yapan MBC televizyonu büyük bir gafa imza attı.

Munhwa Broadcasting Corporation (MBC) televizyonu Olimpiyatların açılış seremonisinde ülkeleri tanıtmak amacıyla kullandığı benzetmelerle tepki çekti.

İtalya için ‘Pizza’, Romanya için ‘Drakula’ ve Ukrayna ise ‘Çernobil’ benzetmesini kullanan MBC’ye izleyiciler, yoğun tepki gösterirken, ekrana yansıyan görüntülerin ‘saldırgan’ ve ‘saçma’ olduğunu belirtti.

‘AFFEDİLEMEZ BİR HATA’

Gelen tepkilerin ardından açıklamada bulunan MBC, izleyicilerin seremonide geçiş yapan ülkeleri hızlı bir şekilde anlamasını kolaylaştırmak istediklerini ancak bunun “affedilemez bir hata" olduğunu söyledi.

Twitter'da yaptığı açıklamada MBC, resimlere ve altyazılara nasıl karar verildiğine dair bir soruşturma başlatacağını söylerken, kanal sahibinin bugün kamuoyundan özür dilemesi beklendiği bildirildi.

2008 PEKİN OLİMPİYATLARINDA DA YAPMIŞTI

MBC televizyonu, ülkeleri tasvir etmek için kullandığı benzetmeleri daha önce de yapmıştı. 2008 Pekin Olimpiyatları'nın Açılış töreninde benzer başlıklar ve resimler kullandıktan sonra para cezasına çarptırılan TV kanalı, Zimbabve'den "ölümcül enflasyona sahip bir ülke" olarak söz etmişti.

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