Güney Kore'nin ilk uzay ajansı kuruldu

Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol, ülkenin ilk uzay ajansının açılışında yaptığı konuşmada, Güney Kore'nin 2045 yılına kadar Mars'a iniş yapmayı ve o zamana kadar uzay araştırmaları için 100 trilyon won (72,6 milyar dolar) harcamayı planladığını söyledi.



Kore Havacılık ve Uzay İdaresi'nin (KASA), Güney Kore'yi "dünyanın ilk beş uzay gücü" arasına sokmak için çalışan yüzlerce işletme ve girişimle birlikte ülkenin “uzay ekonomisine” liderlik etmesi planlanıyor.

İLK AY ARACI 2032 YILINDA GÖNDERİLECEK



Cumhurbaşkanı Yoon, “Ajansımız, havacılık ve uzay endüstrisi ekosistemini yoğun bir şekilde desteklerken ve yenilikçi Ar-Ge'yi teşvik ederken uzmanlar yetiştirerek yeni bir uzay çağını başlatacak” dedi. Ülkenin ilk Ay aracının 2032 yılında gönderilmesi planlanıyor.



Güney Kore, geçen yıl mayıs ayında yörüngeye ticari sınıf bir uydu yerleştiren Nuri roketinin fırlatılmasıyla yerli bir fırlatma aracına ve uydu geliştirme teknolojisine sahip yedinci ülke oldu.



Yeni kurulan uzay ajansı, farklı hükümet bakanlıkları arasında paylaşılan politika ve geliştirme işlevlerini düzene koymayı amaçlıyor.



Güney Kore 2027 yılına kadar en az üç uzay fırlatması daha gerçekleştirmeyi ve askeri uydular fırlatmayı planlıyor.

ASYA ÜLKELERİNDEN UZAY ATAĞI



Yoon'un açıklaması, Asya ülkelerinin roket teknolojisini geliştirmek için uzay programlarına harcadıkları çabanın arttığının altını çiziyor.



Kuzey Kore, son zamanlarda sıklıkla balistik füze tatbikatları yaptı. Güney Kore, Japonya ve ABD, Kuzey'in balistik füze teknolojisi geliştirmesini yasaklayan BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiği gerekçesiyle fırlatmayı kınadı.



Ocak ayında Japonya Ay'a iniş aracı yerleştiren beşinci ülke oldu. Geçen yıl Hindistan, Ay'a iniş yapan dördüncü ülke oldu. Japonya ayrıca Mars'a bir gezici görev de planlıyor.

