Güney Sudan sıcak hava dalgasına hazırlanıyor: Okullar tatil edildi

Güney Sudan, iki hafta sürmesi beklenen aşırı sıcak hava dalgasına hazırlık amacıyla pazartesi gününden itibaren tüm okulları kapatıyor.



Sağlık ve eğitim bakanlıkları, sıcaklıkların 45 dereceye yükselmesi beklendiğinden ebeveynlere çocuklarını kapalı mekanlarda tutmalarını tavsiye etti.



Cumartesi günü geç saatlerde yayınlanan açıklamada okulların ne kadar süre kapalı kalacağı belirtilmedi.



Bakanlıklar "durumu izlemeye ve kamuoyunu buna göre bilgilendirmeye devam edeceklerini" duyurdu.

GÜNEY SUDAN'DA İKLİM KRİZİ



Dünyanın en genç ülkelerinden biri olan Güney Sudan, yaygın olan ancak nadiren 40 dereceyi aşan sıcak hava dalgalarıyla iklim krizine karşı özellikle savunmasız durumda.



İç çatışmalar ve kuraklık da Doğu Afrika ülkesini etkisi altına alarak yaşam koşullarını zorlaştırıyor.



Dünya Gıda Programı son ülke brifinginde, Güney Sudan'ın şiddet, ekonomik istikrarsızlık, iklim değişikliği ve komşu Sudan'daki çatışmalardan kaçan insan akını nedeniyle "korkunç bir insani krizle karşı karşıya kalmaya devam ettiğini" söyledi.