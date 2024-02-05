Gürcistan Ukrayna'dan Rusya'ya giden patlayıcı dolu araca el koydu

Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi, Ukrayna'nın Odesa limanından Rusya'nın Voronej kentine giden gizli bir patlayıcı sevkiyatını ele geçirdiğini duyurdu.



Açıklamada, patlayıcıların ocak ayında Ukrayna'dan; Romanya, Bulgaristan ve Türkiye üzerinden Gürcistan'a giren ve Rusya sınırında ele geçirilen bir araba aküsü kargosuna gizlendiği belirtildi.



Kargonun, Gürcistan'a, Ukrayna'ya ait bir minivanla geldiği ve Gürcistan'dan yaklaşık 180 km uzaklıktaki Voronej'e taşınacağı bildirildi.

2022 yılında Rus müfettişler, o yıl Kırım Köprüsü'ne ağır hasar veren bir saldırıda kullanılan bir kamyon dolusu patlayıcının da benzer bir güzergahtan, Ukrayna'dan Rusya'ya girdiğini söyledi.



Kiev'den konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.