Hacker'lar bu kez de aşı randevu sistemini hedef aldı

Başkent Roma'da aşı randevu sistemi çöktü.

İtalyan yetkililer, gece yarısı başlayan siber saldırının Başkent Roma'nın da içinde bulunduğu Lazio bölgesini hedef aldığını duyurdu.

"Son derece güçlü bir saldırı gerçekleştirildi" diyen Lazio Bölge sağlık müdürü, dijital aşı randevu sisteminin işlemez hale geldiğini açıkladı.

Bölgede saatler boyunca yeni aşı randevusu alınamadı.



Mevcut randevusu bulunan kişiler aşı olabilirkentüm kayıtların elle tutulması nedeniyle süreç çok yavaş ilerliyor. Başkent Roma'nın da bulunduğu Lazio bölgesinde 12 yaş üstü nüfusun yüzde 70'i aşılanmış durumda. Aşılanma oranı ülke genelinde ise yüzde 60'a ulaşmıştı.