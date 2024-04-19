Hamas, Blinken’i İsrail lehine tarafgirlik yapmakla suçladı

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın "İsrail’in ateşkes için cazip tekliflerini reddettiği ve Gazze Şeridi'nde ateşkesi engelleyenin Hamas olduğunu" iddia eden açıklamalarının, "ABD yönetiminin Siyonist faşizme karşı apaçık tarafgirliğinin bir teyidi olduğu" ifade edildi.

Açıklamada, "Blinken'in iddiaları, müzakerelerin gidişatını şahsi siyasi hesapları için baltalayan kişinin terörist İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olduğunu doğrulayan gerçeğin çarpıtılmasıdır." değerlendirmesine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, G7 Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği yapan İtalya’nın Capri Adası'nda yaptığı açıklamada, "Hamas'ın İsrail'in ateşkes için cazip tekliflerini reddettiğini" iddia etmişti.

Blinken, Hamas’a "ateşkese ulaşmaktan ziyade bölgesel bir çatışmayı kışkırtmakla ilgilendiği” suçlamasını yöneltmişti.

Hamas, İsrail Başbakanı Netanyahu’yu "uzlaşmazlıkla" ve bir anlaşmaya varma konusunda isteksizlikle suçluyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 34 bin 12 kişi öldü, 76 bin 833 kişi yaralandı.