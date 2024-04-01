Hamas: Elleri kelepçeli Filistinlileri diri diri gömdüler

Hamas, İsrail ordusunu Gazze Şehri'ndeki Şifa Hastanesi'ne düzenlenen baskında hastanedeki Filistinlilere zulüm yapmakla suçladı.
İsrail ordusu, 14 gün süren ablukanın ardından bugün erken saatlerde hastaneden çekildi. Ordunun çekilmesiyle hastanede yaşanan yıkım gözler önüne serildi. Kuşatma sırasında düzinelerce insan öldü ve büyük bir yıkım izi kaldı.
Hamas tarafından yapılan açıklamada, hastanedeki Filistinlilerin "kelepçelenerek diri diri gömüldüğü" ve bazılarının tanklar altında ezildiği belirtildi ancak daha fazla ayrıntı vermedi.
İddiaya ilişkin İsrail ordusundan herhangi bir açıklama yapılmadı.
Hamas, Gazze Şeridi'ndeki "vahşet ve kasıtlı yıkımlardan" tamamen ABD yönetimini sorumlu tuttu.
ŞİFA HASTANESİ'NE SORUŞTURMA TALEBİ
Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (ICC) ve diğer kuruluşlara, "İsrail'in Şifa Hastanesi ve çevresinde işlediği suç ve zulümleri soruşturmak için somut prosedürler başlatması" çağrısında bulunuldu.
İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'de bin 200 kişinin ölümüne yol açan sınır ötesi saldırısından bu yana Gazze Şeridi'nde ölümcül bir askeri saldırı yürütüyor.
Kitlesel yıkım ve temel ihtiyaç maddelerinin yokluğu nedeniyle o zamandan bu yana en az 32 bin 845 Filistinli öldürüldü ve yaklaşık 75 bin 400 kişi de yaralandı. İsrail, Gazze Şeridi'ni felce uğratan bir abluka uygulayarak, başta Gazze'nin kuzeyinde yaşayanlar olmak üzere halkını açlığın eşiğinde bıraktı.
İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) soykırımla suçlanıyor.
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