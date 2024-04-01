Hamas: Elleri kelepçeli Filistinlileri diri diri gömdüler

ŞİFA HASTANESİ'NE SORUŞTURMA TALEBİ



Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (ICC) ve diğer kuruluşlara, "İsrail'in Şifa Hastanesi ve çevresinde işlediği suç ve zulümleri soruşturmak için somut prosedürler başlatması" çağrısında bulunuldu.



İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'de bin 200 kişinin ölümüne yol açan sınır ötesi saldırısından bu yana Gazze Şeridi'nde ölümcül bir askeri saldırı yürütüyor.



Kitlesel yıkım ve temel ihtiyaç maddelerinin yokluğu nedeniyle o zamandan bu yana en az 32 bin 845 Filistinli öldürüldü ve yaklaşık 75 bin 400 kişi de yaralandı. İsrail, Gazze Şeridi'ni felce uğratan bir abluka uygulayarak, başta Gazze'nin kuzeyinde yaşayanlar olmak üzere halkını açlığın eşiğinde bıraktı.



İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) soykırımla suçlanıyor.

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