Hidrojenin yükselişi

AB’nin Ukrayna Savaşı sonrasında açıkladığı REPowerEU planı çerçevesinde hidrojenin enerji kaynakları içindeki rolü giderek artıyor.



AB’nin daha önce açıkladığı 55'e Uyum Paketi ile 2030 yılı için belirlenen 5.6 milyon ton yenilenebilir hidrojen hedefi REPowerEU ile 14.4 milyon artırılarak 20 milyon tona yükseltildi. Belirlenen hedefin 10 milyon tonunun AB'de üretilmesi planlanırken, 10 milyon tonunun ise üçüncü ülkelerden ithal edilmesi hedefleniyor.



AB'de üretilecek hidrojen için 2030 yılına kadar elektrolizör kapasitesinin 120 GW'ta ulaşması gerekiyor. İthal edilecek hidrojen için ön görülen üç ana koridor ise Akdeniz, Kuzey Denizi ve mümkün olması halinde Ukrayna. Belirlenen hedefin 4 milyon tonunun amonyum şeklinde ithal edilmesi bekleniyor. Avrupa Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeye göre 14.4 milyon ton hidrojen sayesinde Rusya'dan 27 milyar metreküp hacminde doğalgaz ithali engellenecek.



14 Temmuz 2021'de Avrupa Birliği tarafından açıklanan Yenilenebilir Enerji Direktifi-II ile 2030 yılı için belirlenen biyolojik olmayan yakıtlardan elde edilen hidrojenin endüstrilerde oranında kullanılması hedefi yüzde 50, REPowerEU ile yüzde 75'e yükseltildi. Benzer şekilde biyolojik olmayan yakıtların karayolu ulaşımında kullanılması hedefi de yüzde 2.6'dan yüzde 5'e çıkarıldı. Ufuk Avrupa yatırım projeleri kapsamında 2025 yılına kadar kurulması planlanan hidrojen vadilerinin sayısı da 23’ten 46'ya yükseltilecek.