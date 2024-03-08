Hindistan: Vatandaşlarımız Rus ordusu tarafından kandırıldı

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, çok sayıda Hindistanlı'nın, Rus ordusunda görev yapmak üzere kandırıldığını öne sürdü. Bakanlık, vatandaşların bırakılması için çağrı yaptı.

Hindistan: Vatandaşlarımız Rus ordusu tarafından kandırıldı

, bugün yaptığı açıklamda, 'ya yönelik suçlamada bulundu.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çok sayıda Hindistanlı, Rus ordusunda görev yapmak üzere kandırıldı" denildi.

Açıklamada bakanlık, "Rus ordusunda destek personeli olarak görev yapan Hindistan vatandaşlarının serbest bırakılması konusunda kararlı olduklarını" bildirdi. 

ile Rusya arasındaki savaşın ardından Hindistan ile artan petrol ve gübre ticaretinin de etkisiyle Moskova ile Yeni Delhi'nin ticari ilişkilerinin ivme yakaladığı bildirilmişti.

2021 mali yılının sonunda Hindistan'ın en büyük 25'inci ticari ortağı olan Rusya, bu yılın nisan-eylül döneminde 5'inci sıraya yükseldi.

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