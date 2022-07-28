Hindistan’da aynı şırıngayla 30 öğrenciye Covid-19 aşısı yapıldı

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinin Sagar semtinde Covid-19 aşılarının öğrencilere uygulandığı bir okulda sağlık görevlisi Jitendra Rai, aynı şırınga ile 30 öğrenciye Covid-19 aşısı uyguladı.

Veliler durumu fark ederek okul yetkililerine haber verdi.

Sağlık görevlisi Rai, sağlık kuruluşu tarafından sadece 1 şırınga verildiğini ve kendisine verilen emirlere uyduğunu söyledi.

Madhya Pradesh eyaleti Sağlık Bakanlığı ise sağlık görevlisi Rai hakkında ihmal davası açıldığını belirtirken, aşı uygulanması için ekipman gönderilmesinden sorumlu sağlık yetkilisi hakkında da soruşturma başlatıldığını ifade etti.

HIV gibi ölümcül hastalıkların yayılmasını önlemek için Hindistan'da tek kullanımlık şırıngaların yaygın olarak kullanıldığı ve daha önce ekipman sıkıntısı nedeniyle hastanelerde tek 1 şırınganın yeniden kullanıldığı kaydedildi.

Hindistan Sağlık Bakanlığı’nın ise Covid-19 aşıları için "bir iğne, bir şırınga, sadece bir kez" protokolünü zorunlu kıldığı ve Hindistan’da şu ana kadar 2.3 milyardan fazla kişiye Covid-19 aşısı uygulandığı öğrenildi.