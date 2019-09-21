Hindistan'da havai fişek imalathanesinde patlama sonucu enkaz altında kalanlar için kurtarma çalışması sürerken 6 kişi hayatını kaybettiği belirtildi.

Patlama, Uttar Pradesh eyaletinde yer alan, Etah bölgesindeki bir havai fişek imalathanesinde meydana geldi. Hint televizyon kanalı News 18’de yer alan habere göre, patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralı olarak kurtarıldı, birçok kişi ise hala enkaz altında.

Bölgeye sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalanlar için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Patlamanın nedenine dair bir açıklama yapılmazken, patlamanın çok şiddetli olduğu ve çevredeki yapılarda da maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Ayrıca, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BİR AYDA İKİNCİ PATLAMA

Hindistan'ın Pencap eyaletinde havai fişek imalatı yapılan bir fabrikada 4 Eylül'de bir patlama meydana gelmiş; patlamada 22 kişi ölmüştü.

