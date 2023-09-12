Hindistan'da mahsur kalan Trudeau iki gün sonra ayrılabildi

Kanada Başbakanı Trudeau ve heyeti, 36 yıllık "CC-150 Polaris"in parça değişimi gerektiren teknik arızası sebebiyle Yeni Delhi'de mahsur kalmıştı.



Kanada Hava Kuvvetleri, uçakta parça değişimi yapılması gerektiğini ve arızanın hızlıca düzeltilemeyeceğini belirterek, aynı model yedek uçağı Kanada'dan Hindistan'a yönlendirmişti.



Her iki uçağın da Trudeau ve heyetinin dönüşünü sağlayamaması halinde Londra'daki bir Challenger jetin Hindistan'a gönderileceği açıklamasının ardından Yeni Delhi'deki arızalı uçak, 2 günde tamir edilebildi.



Kanada Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, arıza geçmişi bulunan ve Başbakan'ın yolculukları ile Kanada askeri personelinin taşınmasında kullanılan "Airbus CC-150 Polaris"in yerine yeni filo alımının ve pilotların alınan yeni modelin kullanımına ilişkin eğitiminin sürdüğünü açıkladı.