Hindistan’da rüşvetle suçlanan muhalefet lideri gözaltına alındı

Hindistan’da genel seçimlere günler kala ortaya atılan rüşvet iddiası ortalığı karıştırdı.



Muhalefet partisi Aam Aadmi’nin lideri ve Delhi Başbakanı Arvind Kejriwal, içki taşeronlarından 1 milyar rupi (12 milyon dolar) rüşvet alma suçlamasıyla bugün mahkemeye çıkarıldı.



Yeni Delhi Mahkemesi, Federal İcra Müdürlüğü tarafından 21 Mart’ta gözaltına alınan Kejriwal’in gözaltı süresinin 15 Nisan'a kadar uzatılmasına karar verdi.



Kararın ardından Aam Aadmi Partisi tarafından yapılan açıklamada, Kejriwal'in Delhi başbakanı olarak kalmaya devam edeceği bildirildi.



Aam Aadmi Partisi, Hindistan’da 19 Nisan’da başlayacak genel seçimlerde iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) ana rakibi olan muhalefet ittifakı INDIA’nın içinde yer alıyor.



Muhalefet partileri Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükümetinin rakiplerini taciz etmek ve zayıflatmak için federal soruşturma kurumlarını kötüye kullandığını iddia ederek, kilit isimlere yönelik baskın, tutuklama ve yolsuzluk soruşturmalarını işaret ediyor.



Hindistan Başbakanı Modi’nin partisi ise, muhalefeti hedef almak için güvenlik güçlerinin kullanıldığı iddiasını reddederek, kurumların bağımsız hareket ettiğini belirtiyor.

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