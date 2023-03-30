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Hindistan'da tapınakta çatısı çöken kuyuya 25 kişi düştü

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaleti Indore şehrindeki bir tapınakta bulunan kuyunun çatısının çökmesi üzerine 25 kişi kuyuya düştü. Kuyuya düşenlerden 18'i kurtarılırken mahsur kalan 7 kişi için çalışmalar sürüyor.

Hindistan'da tapınakta çatısı çöken kuyuya 25 kişi düştü
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Hindustan Times'ın haberinde, olayın, Ram Navami Festivali esnasında Beleshwar Mahadev Jhulelal Tapınağı'nda bulunan eski bir büyük kuyunun (bavdi) çatısının çökmesiyle meydana geldiği belirtildi.

Festival esnasında çok sayıda kişinin eski kuyunun çatısına çıktığı ve çatının ağırlığı taşıyamayarak çöktüğü aktarılarak, en az 25 kişinin kuyuya düştüğü kaydedildi.

Hindistan'da tapınakta çatısı çöken kuyuya 25 kişi düştü - 1


Kurtarma faaliyetlerinin ardından kuyuya düşenlerden 18'inin kurtarıldığı, mahsur kalan 7 kişi için de çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Eyalet Başbakanı Shivraj Singh Chouhan, yaptığı açıklamada, "Indore Polisi ve bölge yönetiminden üst düzeyli görevliler, kurtarmaya bizzat nezaret ediyor." dedi.

Başbakanı Narendra Modi de kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

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