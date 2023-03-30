Hindistan'da tapınakta çatısı çöken kuyuya 25 kişi düştü



Kurtarma faaliyetlerinin ardından kuyuya düşenlerden 18'inin kurtarıldığı, mahsur kalan 7 kişi için de çalışmaların devam ettiği ifade edildi.



Eyalet Başbakanı Shivraj Singh Chouhan, yaptığı açıklamada, "Indore Polisi ve bölge yönetiminden üst düzeyli görevliler, kurtarmaya bizzat nezaret ediyor." dedi.



Hindistan Başbakanı Narendra Modi de kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

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