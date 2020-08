Hindistan'ın zorlu corona virüs savaşı: Doktorları askerler koruyor

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan zorlu salgın mücadelesi veriyor.



Hindistan'ın Bihar kentinden yansıyan görüntülerde viziteye çıkan doktorların yanlarında asistanlar değil, otomatik silahlı askerlerin olduğunu gösteriyor.



Vaka sayısının 2 buçuk milyona yaklaştığı, can kayıplarının 47 bini aştığı ülkede sağlık sistemi de çökmek üzere…



Hasta yakınlarının saldırıları sebebiyle doktorların yanında askerler nöbet tutuyor.



Doktorlar, yakınlarını görmek isteyenlerin zorla yoğun bakım ünitesine girdiğini anlatıyor.



‘’ÇOK ÖFKELİLER’’



Ülkedeki corona virüs savaşında ön sahta olan bir doktor yaşadıklarını şu cümlelerle anlatılıyor:



‘’Çok öfkeliler. Yakınlarını görmek için zorla içeri giriyorlar. Doktorları ya da güvenlik görevlilerini dinlemiyorlar. Kapıyı zorlayıp yoğun bakım ünitesine giriyorlar’'

DOKTOR SAYISI HER GEÇEN GÜN AZALIYOR



Ülkede corona virüse yakalanan doktorların sayısı da giderek artıyor. Bu sebeple hastanelerde görev yapan doktor sayısı da her geçen gün azalıyor.



Dünyanın birçok ülkesinde ikinci dalga salgın önlemleri alınırken, Hindistan'da birinci dalga salgın giderek büyüyor.



Aylardır hız kesmeden çoğalan vakalar son 24 saatte yeni bir rekor kırdı..



Bir günde tam 66 bin 999 yeni Corona virüs hastası tespit edildi.



Ülkede iki haftadır, günlük vaka sayıları 50 bin'in üzerinde seyrediyor.



Hindistan'da can kayıpları da önlenemiyor. Son 24 saatte 950 kişi Corona virüs sebebiyle hayatını kaybetti.



Hindistan, toplam vakaların yanı sıra günlük ölümler sıralamasında da ABD ve Brezilya'nın ardından 3. sırada bulunuyor.