Hitler’in doğduğu evde polislere insan hakları eğitimi verilecek

UZUN ZAMANDIR BAKIMEVİ OLARAK KULLANILDI

Avusturya hükümeti, aşırı sağcıların evi ziyaret etmesini engellemek amacıyla evi eski sahibi Gerlinde Pommer'den kiralamıştı. Ev, uzun bir süre bir hayır kurumu tarafından özel ihtiyaçları olan insanlar için bir gündüz bakımevi olarak kullanılmıştı.

Hükümet daha sonra 2016 yılında 800 bin euro karşılığında eve el koyulmasının izin veren bir yasa çıkarmış, satın almadan 3 yıl sonra İçişleri Bakanlığı, 17. yüzyıldan kalma evin karakola dönüştürüleceğini duyurmuştu.