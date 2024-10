Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kimdir? (Naim Kasım hakkında bilinenler)

Naim Kasım 1953 yılında Kfar Fila'da Şii bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlahiyat okudu ve hocası Ayetullah Muhammed Hüseyin Fadlallah'tı. Lübnan Üniversitesi'nden kimya alanında lisans derecesi aldı. Musa es-Sadr liderliğindeki Emel hareketine katıldı.Naim Kasım 1974'ten 1988'e kadar İslami dini eğitim derneğinin başkanlığını yaptı. Ayrıca El Mustafa okullarında danışman olarak görev yaptı. Kasım, Hizbullah'ın kuruluş çalışmalarına katıldı ve 1991 yılında Hizbullah'ın genel sekreter yardımcısı oldu.



Naim Kasım 2006 yılında Hizbullah adlı bir kitap yayınladı: The Story from Within adlı bir kitap yayınladı.



2009 yılında Mustafa Bedreddin, İmad Muğniye'nin yerine Hizbullah'ın askeri faaliyetlerinin başına geçti. Kasım bu hamleyi desteklemedi ve akrabası Samir Şehade'yi tercih etti.