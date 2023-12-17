Hollanda, Bulgaristan'ın Schengen Bölgesi'ne dahil olması için onay verdi

Avrupa Konseyi İçişleri ve Adalet Bakanları toplantısında, Bulgaristan’ın Schengen bölgesine katılımına ilişkin karar Hollanda ve Avusturya'nın vetosuyla reddedilmişti. Hollanda, itirazını geri çekerek Bulgaristan'ın Schengen Bölgesi'ne dahil olmasını kabul etti.

Hollanda, Bulgaristan'ın Schengen Bölgesi'ne dahil olması için onay verdi

NL Times'ın haberine göre, Adalet ve Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Eric van der Burg, Meclisine  15 Aralık'ta bir mektup yolladı.

Bakan Eric van der Burg, yolladığı mektupta Doğu Avrupa ülkesi 'ın Schengen Bölgesi'ne dahil olmasının Hollanda hükümetince onaylandığını bildirdi.

Van der Burg, mektupta "Bulgaristan'ın sürdürülebilir yasa reformlarını yürürlüğe koyduğunu belirledik ve ülkenin Schengen Bölgesi'ne dahil olması için gerekli özelliklere sahip bulunduğunu saptadık. Bulgaristan, artık Schengen Bölgesi'ne dahil olabilir." ifadelerini kullandı.

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