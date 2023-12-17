Hollanda, Bulgaristan'ın Schengen Bölgesi'ne dahil olması için onay verdi

NL Times'ın haberine göre, Adalet ve Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Eric van der Burg, Hollanda Meclisine 15 Aralık'ta bir mektup yolladı.

Bakan Eric van der Burg, yolladığı mektupta Doğu Avrupa ülkesi Bulgaristan'ın Schengen Bölgesi'ne dahil olmasının Hollanda hükümetince onaylandığını bildirdi.



Van der Burg, mektupta "Bulgaristan'ın sürdürülebilir yasa reformlarını yürürlüğe koyduğunu belirledik ve ülkenin Schengen Bölgesi'ne dahil olması için gerekli özelliklere sahip bulunduğunu saptadık. Bulgaristan, artık Schengen Bölgesi'ne dahil olabilir." ifadelerini kullandı.