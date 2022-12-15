Hollanda'da 1 ton 279 kilogram kokain ele geçirildi

Hollanda'nın Vlissingen Limanı'nda 1 ton 279 kilogram kokain ele geçirildi. Ekvador'dan gelen bir gemideki 2 konteynerde bulunan uyuşturucunun muz yüklerinin arasına saklandığı belirtildi.

Hollanda'da 1 ton 279 kilogram kokain ele geçirildi

'nın Vlissingen Limanı'nda, muz yüklerinin arasına saklanmış 1 ton 279 kilogram ele geçirildiği bildirildi.

Rotterdam Savcılığından yapılan açıklamada, Ekvador'dan Antwerpen Limanı'na, oradan da Vlissingen Limanı'na gelen bir gemideki 2 konteynerde, güvenlik güçlerinin yaptığı kontrollerde toplam 1 ton 279 kilogram kokain bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, kokainin Vlissingen kentinde bir şirkete gönderilmek üzere yola çıkarılan muz yüklerinin arasına saklandığı kaydedildi.

Uyuşturucunun imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

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