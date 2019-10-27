Hong Kong'da protestocular yine sokakta

Binlerce protestocu Hong Kong'da yine sokağa çıktı. Aylardır devam eden gösterilerde yaşanan polis şiddetini protesto etmek istedi.



Göstericiler ile polis arasında zaman zaman arbede çıktı. Polis tazyikli su, biber gazı ve plastik mermiyle göstericilere müdahale etti. Gözaltına alınanlar olduğu belirtiliyor.



Protestocular, "Müslümanlar, gazeteciler ve halkın korunması"nı talep ettiklerini söylüyor. Geçtiğimiz pazar günü düzenlenen protestolar sırasında Hong Kong polisi bir camiye mavi boyalı tazyikli su sıkmıştı.



Camiye yönelik bu eylemin ardından Hong Kong yöneticileri eleştirilerin hedefi olmuş ve Hong Kong polisi adına Müslümanlardan özür dilemek zorunda kalmıştı.



Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısını protesto için haziran ayında başlayan gösteriler geniş kapsamlı bir demokrasi hareketine dönüştü.



Protestocular, kendilerine sert müdahalede bulunan polislerin yargılanmasını talep ediyor.