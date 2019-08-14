Hong Kong Havalimanı yoğunluk bakımında dünyada sekizinci sırada. Her yıl 75 milyon yolcunun kullandığı havalimanı iki gündür şiddetli protesto gösterilerine sahne oluyor.

Dün gece yine polisin müdahalesiyle protestolar çatışmaya dönüştü. Check-in işlemleri yapılamadığı için havalimanında seferler durdu.

Sabah uçuşların yeniden başlamasıyla birlikte kontuarların önünde uzun kuyruklar oluştu.

Hong Kong, Çin'e bağlandığı 1997'den bu yana en büyük krizini yaşıyor. Çin'e iade yasa tasarısının parlamentonun gündemine gelmesiyle başlayan protestolar 2.5 aydır sürüyor.

Protestoların başladığı günden bu yana gözaltına alınanların sayısı 6000'i geçti.