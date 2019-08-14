Hong Kong Havalimanı yoğunluk bakımında dünyada sekizinci sırada. Her yıl 75 milyon yolcunun kullandığı havalimanı iki gündür şiddetli protesto gösterilerine sahne oluyor.
Dün gece yine polisin müdahalesiyle protestolar çatışmaya dönüştü. Check-in işlemleri yapılamadığı için havalimanında seferler durdu.
Sabah uçuşların yeniden başlamasıyla birlikte kontuarların önünde uzun kuyruklar oluştu.
Hong Kong, Çin'e bağlandığı 1997'den bu yana en büyük krizini yaşıyor. Çin'e iade yasa tasarısının parlamentonun gündemine gelmesiyle başlayan protestolar 2.5 aydır sürüyor.
Protestoların başladığı günden bu yana gözaltına alınanların sayısı 6000'i geçti.
Hong Kong'da uçak seferleri gecikmeli yapılıyor
NTV HaberDünya
Hong Kong'da yoğun protesto gösterileri nedeniyle kapanan havaalanında uçuşlar yeniden başladı. Protestocularla polis arasındaki çatışmalar nedeniyle yapılamayan uçuşlar gecikmeli olarak yapılıyor.
Hong Kong Havalimanı yoğunluk bakımında dünyada sekizinci sırada. Her yıl 75 milyon yolcunun kullandığı havalimanı iki gündür şiddetli protesto gösterilerine sahne oluyor.