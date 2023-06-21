Hunter Biden suçlamaları kabul etti

Babası başkan olduktan sonra 2021 yılında yayımlanan anı kitabında Hunter Biden kokain ve başka uyuşturuculara bağımlılığı olduğunu kaleme almıştı.



Biden, özellikle ağabeyinin beyin kanserinden 2015 yılında hayatını kaybetmesinin ardından bağımlılığının tekrar başladığını aktarmıştı.



Biden, bağımlılığı olmasına rağmen silah bulundurmak suçundan terapi ve rehabilitasyon gibi bir sürece girebilir.



Avukatı ise yaptığı açıklamada Biden’ın “bağımlı olduğu dönemde yaptığı hataların sorumluluğunu bu şekilde üstüne aldığını, müvekkelinin iyileşip yoluna devam etmek istediğini” söyledi.



ABD’nin eski başkanı olan ve gizli devlet belgelerini bulundurmak ile ilgili hakkında soruşturma yürütülen Donald Trump ise bu gelişmeye tepki göstererek, “seçimlere müdahale edildiğini ve sistemin bozulduğunu” söyledi.