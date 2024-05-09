İsrailli belediye başkanı Gazze'ye giden yardımları engelledi

Filistinliler açlık susuzluk ve tıbbi malzeme yokluğuyla boğuşurken İsrailli belediye başkanı, Gazze'ye giden yardım kamyonları engellemek için harekete geçti.

İsrail gazetesi Haaretz, Ürdün yardım kamyonlarının Gazze Şeridi'ne girişini engelleyen protestoculara, İsrail'in güneyindeki Mitzpeh kasabasının belediye başkanı Ramon Elia Winter'in de katıldığını bildirdi.



Haberde, Winter'ın şu sözleri aktarıldı: "İsrail Devleti'nin biz konuşurken kızlarımızı taciz eden teröristlere ilaç, gıda ve yakıt aktarması size makul geliyor mu?"



Haberde ayrıca İsrail polisinin dünden bu yana protesto gösterisi düzenleyen 25 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.