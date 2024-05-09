UNICEF'ten Refah'ta hijyen uyarısı: "850 kişiye bir tuvalet düşüyor"

UNICEF Sözcüsü James Elder, Refah’taki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, “Refah'ta yaklaşık olarak her 850 kişiye bir tuvalet düşmektedir. Duşlar için durum dört kat daha kötüdür. Yani yaklaşık her 3 bin 500 kişiye bir duş düşmektedir” dedi.

UNICEF'ten Refah'ta hijyen uyarısı: "850 kişiye bir tuvalet düşüyor"

UNICEF Sözcüsü James Elder, Salı günü düzenlediği basın toplantısında ’deki mevcut durum hakkında açıklamalarda bulundu.

Refah kentine düzenlenecek askeri bir operasyonun tüm yetkililer tarafından endişe ile karşılandığına dikkat çekildi.

UNICEF ve tüm insani yardım kuruluşları ateşkes ve Refah'ta saldırı yapılmaması yönünde çağrıda bulunuyor.

Elder, "Refah bir çocuk şehri. Gazze'deki kız ve erkek çocukların yarısından fazlası Refah'ta yaşıyor. Eğer güvenliği -Uluslararası İnsani Hukukun söylediği gibi- bombardımandan korunma, temiz suya, yeterli gıda, barınma ve ilaca erişim olarak tanımlarsak, o zaman Gazze Şeridi'nde gidilecek güvenli hiçbir yer yok” diye konuştu.

“REFAH’TA 850 KİŞİYE 1 TUVALET DÜŞÜYOR”

Bölgedeki zor koşulların altını çizen Elder, “Refah'ta yaklaşık her 850 kişiye bir tuvalet düşüyor. Duşlarda ise durum dört kat daha kötü. Yani her 3 bin 500 kişiye bir duş düşüyor. Ailelere taşınmaları söylenen bölgelerde durum şaşırtıcı biçimde çok daha kötü” ifadelerini kullandı.

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