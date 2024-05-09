Suriye: “Şam’ı hedef alan İsrail füzeleri düşürüldü”

Suriye, başkent Şam’ın kırsal bölgesini hedef alan İsrail’e ait füzelerin düşürüldüğünü duyurdu.

Suriye: “Şam’ı hedef alan İsrail füzeleri düşürüldü”

Savunma Bakanlığı, ’in yerel saatle 03.20 sıralarında Golan Tepeleri’nden başkent Şam’ın kırsal bölgesindeki bir binayı hedef aldığını bildirdi.

Hava savunma sistemlerinin İsrail’e ait füzelerin bir kısmını düşürdüğü, saldırı sonucu maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

İsrail’den konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye topraklarındaki İran destekli güçlere ve Suriye ordusuna ait mevzilere hava saldırısı düzenliyor.

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