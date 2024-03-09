Husiler Kızıldeniz'de Amerikan savaş gemilerini vurdu

Yemen'deki̇ Husi̇ler, Kızıldeniz ve Aden Körfezi̇'ndeki Ameri̇kan savaş gemi̇lerini 37 insansız hava aracı ile hedef aldıklarını açıkladı.

ABD ordusu ise bugün yaptığı açıklamada, ABD ve müttefik kuvvetlerinin İran destekli Yemenli isyancılar tarafından Kızıldeniz ve Aden Körfezine ateşlenen 15 adet tek yönlü saldırı dronunu düşürdüğünü bildirdi.



ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) "büyük ölçekli" saldırının "bölgedeki ticari gemilere, ABD Donanmasına ve koalisyon gemilerine yakın bir tehdit oluşturduğunu" ve ABD ve müttefik savaş gemileri ve uçakları tarafından düşürüldüğünü kaydetti.

ABD ordusu dün yaptığı açıklamada ise Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelerde, kamyona monte edilmiş iki gemisavar füzeye karşı bir "meşru müdafaa saldırısı" gerçekleştirdiğini duyurdu.



CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "Sanaa saatiyle yaklaşık 15:55'te Husi teröristler Yemen'den Aden Körfezi'ne, Singapur bandıralı, sahibi ve işletmecisi olduğu M/V Propel Fortune adlı gemiye iki adet gemisavar balistik füze ateşledi" denildi.



Saldırıda herhangi bir yaralanma ya da hasar rapor edilmediği belirtildi.