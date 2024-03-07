Husilerin ilk ölümcül Kızıldeniz saldırısı: 3 kişi hayatını kaybetti

ABD ordusu, Yemen'deki Husi isyancıları tarafından ateşlenen bir füzenin dün, Aden Körfezi'nde bir dökme yük gemisini vurduğunu, mürettebattan üç kişinin öldüğünü ve en az dört kişinin de yaralandığını bildirdi.



Bu saldırı, İran destekli Husiler'in ilk ölümcül saldırısı olarak kayıtlara geçti.



Husiler, 7 Ekim'de İsrail-Hamas çatışmalarının başlamasının ardından aylardır Kızıldeniz ticaret yolundan geçen ticari gemileri hedef alıyor.



ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, bir anti-gemi balistik füzesinin Barbados bandıralı, Liberya'ya ait M/V True Confidence'ı vurduğu, bunun ardından mürettebatın "üç ölü, üçünün durumu kritik olmak üzere en az dört yaralı ve gemide önemli hasar" bildirdiği belirtildi.



Açıklamada, "Mürettebat gemiyi terk etti. Koalisyon savaş gemileri karşılık verdi ve durumu değerlendiriyorlar" diyen askeri komutanlık, saldırının Husilerin, iki gün içinde beşinci kez gemisavar balistik füze fırlatması olduğunu kaydetti.



CENTCOM, "Husilerin bu pervasız saldırıları, küresel ticareti sekteye uğrattı ve uluslararası denizcilerin canını aldı" diye ekledi.



Geminin sahipleri ve yöneticileri ise bugün yaptıkları açıklamada, True Confidence adlı kuru yük gemisinin üç mürettebatının Yemen açıklarında düzenlenen füze saldırısında öldüğünü doğruladı.



Diğer iki mürettebatın ise ciddi şekilde yaralandığı belirtildi.



Açıklamada, geminin karadan uzaklaştığı ve kurtarma hazırlıklarının yapıldığı da kaydedildi.



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