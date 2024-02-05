Husiler'den küresel internet ağına sabotaj tehdidi

HUSİLER KABLO HATLARI HARİTALARINA SAHİP



Yemenli telekomünikasyon firmaları, son birkaç yılır uluslararası telekom firmalarını Husilerle herhangi bir iş yapmamaya ikna etmek için hem diplomatik hem de hukuki çaba sarf ettiğini çünkü bunun bir "terörist gruba denizaltı kablolarının nasıl çalıştığına dair bilgi sağlayacağını" söyledi.



Kızıldeniz'in dünya internet trafiğinin yaklaşık yüzde 17'sini fiber borular üzerinden taşıdığı tahmin ediliyor.



25 BİN KİLOMETRELİK KABLO HATTI



Yemen Genel Telekomünikasyon Kurumu yaptığı açıklamada, Husi terörist milislerinin uluslararası denizaltı kablolarını hedef alma tehdidini kınadı.



Genellikle bir hortum kalınlığındaki kablolar gemi çapalarından ve depremlerden kaynaklanan hasarlara karşı oldukça hassas.



Bu denizaltı kablolarının 16 kadarının Kızıldeniz'den Mısır'a doğru geçtiği belirtildi.



En stratejik olanlardan biri, Güneydoğu Asya'dan Kızıldeniz üzerinden Avrupa'ya giden 25 bin kilometre uzunluğundaki "Asya-Afrika-Avrupa AE-1"dir.



Husiler: ABD ve İngiltere, iletişim ağlarını hedef aldı Haberi Görüntüle ﻿100 METRE DERİNDEKİ HAT TEHLİKEDE



Körfez Güvenlik Forumu'ndaki güvenlik analistleri geçen hafta bir raporda, "kabloların Husilerin teknolojik olarak az gelişmişliği nedeniyle güvende tutulduğunu" iddia etti.



Açıklamada, "Husilerin füzeler ve hızlı saldırı araçlarıyla deniz üstü gemileri taciz etme yeteneğini koruduğu ancak kablolara ulaşmak için gerekli denizaltılardan yoksun olduğu" ifade edildi.



Ancak bazı noktalarda 100 metre derinlikte kablolar bulunması yüksek teknolojili denizaltılara olan ihtiyacı azaltıyor.



2013 yılında Mısır'da üç dalgıç, Avrupa ile Mısır arasındaki internet kapasitesinin çoğunu sağlayan İskenderiye limanı yakınındaki kabloyu kesmeye çalıştıkları için tutuklanmıştı.

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