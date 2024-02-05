Yemen'deki Husiler'den İtalya'ya gözdağı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki olarak Kızıldeniz'deki ticari  gemileri hedef almaya devam eden Husiler, İtalya basınına konuştu. Husi yetkili, Yemen'e yönelik saldırılarda yer alması halinde İtalya'nın hedef haline geleceğini söyledi.

Yemen'deki Husiler'den İtalya'ya gözdağı

ABD ve İngiltere'nin 'deki Husi hedeflerine yönelik saldırıları sürerken Husi isyancıları, basınına açıklamalarda bulundu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, bugün yayınlanan bir röportajda, İtalya'nın İsrail-Filistin çatışmasında tarafsız olması gerektiğini söyledi.

Husi liderlerinden Muhammed Ali el-Husi, İtalyan La Repubblica gazetesine verdiği demeçte, İtalya'nın, Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapması gerektiğini, bunun bölgede barışın sağlanmasının tek yolunun olduğunu ifade etti.

İtalya, cuma günü yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz'deki gemileri Husi milislerin saldırılarından korumak için kurduğu deniz misyonuna komuta etmek üzere bir amiral görevlendireceğini açıklamıştı. 

AB'nin dış politika şefi Josep Borrell, şubat ortasında başlatılacak olan misyonun görevinin, ticari gemileri korumak ve saldırıları engellemek olacağını, ancak misyonun, Husilere karşı saldırılarda yer almayacağını belirtmişti.




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