İngiliz peynircilerden Brexit isyanı: Maliyet 6 kat arttı, AB’ye satışlar durdu

İngiltere’nin kendine has ve sadece bir bölgede yapılmasına izin verilen Stilton (İngiliz rokfor peyniri) üreticileri Brexit sonrası Avrupa Birliği (AB) ile ticaretin tamamen durduğunu açıkladı.



Stilton yapmasına izin verilen birkaç mandıradan biri olan Derbyshire bölgesindeki Pikehall'daki Hartington Creamery, Brexit'ten bu yana Avrupa Birliği'ne (AB) satışları durdurmak zorunda kaldıklarını söyledi.



ABD VE KANADA’YA SİPARİŞ ARTTI



BBC’nin haberinde siparişler için gereken evrak işlerinin çok pahalı olduğunu söyleyen üretici, ABD ve Kanada'da satışların arttığını sözlerine ekledi.



Hartington Creamery mandırasının sahibi Simon Spurrell, önceden ortalama her sipariş için 30 sterlin maliyet ücreti olduğunu, Brexit sonrası ise istenen veteriner hekim sertifikasının bedelinin 180 sterlin olduğunu belirtti.



AB’YE İHRACAT BİR GECEDE SONA ERDİ



“Toplam ciromuzun yaklaşık yüzde 20’si AB ülkeleriyleydi. Bu bir gecede tamamen sona erdi” diyen Spurrell, “Siparişlerin devam etmesinin kesinlikle hiçbir yolu yok” ifadelerini kullandı.



Bu üzücü durumun tamamen sürpriz olduğunu belirten Spurrell, şirket olarak çözüm için AB'de bir dağıtım deposu oluşturma ya da ABD pazarına odaklanma seçeneklerini gündemlerine aldıklarını belirtti.



STİLLON KORUMA ALTINDA ÜRETİLİYOR



İngiltere’de Stilton peyniri ‘Koruma altına alınmış menşe’ olarak kabul edilirken, yasalara göre İngiliz rokfor peyniri sadece Nottinghamshire, Derbyshire ve Leicestershire bölgelerinde üretilebiliyor.



İngiliz hükümeti ise konuyla ilgili, yeni düzenlemelere uyum sağlayan tüccarlarla yakın çalıştıklarını söylerken Çevre Gıda ve Köy İşleri Dairesinden (Defra) bir sözcü, "Tüccarlarla yakın çalışmaya devam ediyoruz ve yeni düzenlemelere uyum sağlayan işletmeleri desteklemek için kapsamlı tavsiyeleriz var” şeklinde konuştu.



Sözcü, "İhracat yapan işletmelerin Avrupa Birliği sınırına geçtiklerinde yeni hayvan ürünleri yasasına uygun evraklara sahip olmaları onlar için hayati bir önem taşıyor” ifadelerini kullandı.