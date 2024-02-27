İngilizler KAAN'ı manşete taşıdı: "Dönüm noktası niteliğinde"

Türkiye, teknolojiden altyapıya, insan kaynağından üretim kabiliyetine kadar ileri savaş uçakları üretimine yönelik değer zincirinin tamamına sahip olan birkaç ülkeden biri olmayı hedefliyor.



Türkiye, 2030'lu yıllarda Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak, mevcut F-16 filosunun yerine beşinci nesil bir savaş uçağını sahaya sürmeyi hedefliyor.



Üretici Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin CEO'su Temel Kotil, X'te ilk uçuşun 13 dakika sürdüğünü ve uçağın 230 knot hıza ulaşarak 8.000 ft yüksekliğe ulaştığını söyledi.