İngiltere Başbakanı Sunak’tan Netanyahu’ya itidal çağrısı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın İsrail’e saldırısının ardından telefonda görüştü.

Görüşmede, Sunak, Netanyahu’ya itidal çağrısında bulunarak, bölgedeki herhangi bir gerilimin kimsenin çıkarına olmadığını vurgulayarak, bölgede gerilimin tırmanmasının Ortadoğu'daki güvensizliği derinleştirmekten başka bir işe yaramayacağını ifade etti.

Sunak, ayrıca Gazze Şeridi’ne yönelik yardımların miktarında büyük bir artış yapılması istediğini aktardı.