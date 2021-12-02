İngiltere, Covid-19 tedavisinde yeni bir ilaca onay verdi

Corona virüs ile mücadele kapsamında aşıya ilk onay veren ülke olan İngiltere, yeni bir ilaca daha onay verdiğini açıkladı.



İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumundan (MHRA) yapılan açıklamada, Xevudy'nin, hafif ila orta şiddette Covid-19 enfeksiyonu olan ve ciddi hastalık geliştirme riski yüksek kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini azaltmada güvenli ve etkili olduğunun belirlendiği kaydedildi.



Açıklamada, Xevudy'nin, Covid-19 tedavisi için geliştirilen "Ronapreve" adlı monoklonal antikordan sonra onaylanan ikinci monoklonal antikor tedavisi olduğuna işaret edildi.

BEŞ GÜN İÇERİSİNDE KULLANIMINI ÖNERDİ



GSK ile Vir Biotechnology tarafından geliştirilen bu ilacın, enfeksiyonun erken evrelerinde alındığında daha etkili olduğu belirtilen açıklamada, bu nedenle MHRA'nın, ilacı mümkün olan en kısa sürede ve semptom başlangıcından sonraki beş gün içinde kullanılmasını önerdiği bildirildi.



Açıklamada, "Bir klinik çalışmada, semptomatik Covid-19 enfeksiyonu olan yüksek risk taşıyan erişkinlerde tek doz monoklonal antikorun hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 79 azalttığı belirlendi" ifadesi kullanıldı.



Ayrıca ilacın 12 yaş ve üzeri, 40 kilogramdan fazla olan kişiler için onaylandığının altı çizildi.



"OMİCRON VARYANTINA KARŞI NE KADAR ETKİLİ OLDUĞUNU YAKINDAN İZLEYECEĞİZ"



Sağlık Bakanı Sajid Javid de Twitter'dan yaptığı açıklamada, MHRA'nın, Covid-19'a karşı yeni bir tedaviyi onaylandığını belirterek "Xevudy'nin Omicron varyantına karşı ne kadar etkili olduğunu yakından izleyeceğiz ve NHS ile dağıtım planları üzerinde çalışacağız." ifadesini kullandı.