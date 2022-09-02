İngiltere'de başbakan kim olacak?

Birleşik Krallık’ın yeni başbakanı hafta başında açıklanacak.

Dışişleri Bakanı Liz Truss başbakanlık koltuğuna en yakın isim olarak konuşuluyor.

Truss’ın başbakan olması halinde savunma harcamalarında artış vaadi ülkede, daha şimdiden tartışma konusu oldu. Truss, silahlı kuvvetleri 40 binden fazla askerle büyütmek istiyor. Savunma harcamalarını 2030’a kadar yüzde 3 artırmayı vadediyor.

LİZ TRUSS



46 yaşındaki Dışişleri Bakanı Truss, açık sözlülüğü ve siyasetteki savaşçı tarzı ile Muhafazakar Parti üyeleri arasında hayli popüler. Sosyal medya hesaplarından yayımladığı özel fotoğraflarıyla kimi zaman eleştirilen, hatta Uluslararası Ticaret Bakanlığını "Instagram Bakanlığına" çevirmekle suçlanan Liz Truss, bu eleştirilere kulak asmıyor. Verdiği pozlar Margaret Thatcher'a benzetiliyor.

Liz Truss'ün politikaları da Thatcher'ı andırıyor. Truss, düşük vergi, bürokrasinin azaltılması, kamu sektörünün küçültülmesi ve işçi haklarının azaltılmasını savunuyor, tam anlamıyla serbest piyasa ideolojisine dönüşü ve asgari devlet müdahalesini istiyor.

RİSHİ SUNAK

Rishi Sunak ise Johnson’ı istifaya götüren sürecin kapısını aralayan isim olarak tartışılıyor. Sunak, ''Başbakanı sırttan bıçaklayan kişi'' olduğu için parti üyelerinin bağışlayacağı olmayacağı söyleniyor.



Üyelerin Sunak’a bu hamlesinin, Johnson hükümetini devirmenin bedelini Truss’ı göreve getirerek ödetmesi muhtemel gözüküyor.



İlk Hindu Maliye Bakanı, yakın zamana kadar anketlerin gözdesiydi. Ancak umutları, kişisel servetini vergilendirmeden uzak tutma çabası ve benzer ailevi sorunlar nedeniyle sekteye uğradı. 42 yaşındaki Sunak, sosyal medyada yüksek bir profile sahip ve pandemi sırasında ekonomiye aktardığı destek nedeniyle İngiliz kamuoyundan alkış aldı. Başbakanlık için yarışmaya en hazır aday olarak görülse de bagajında etnik ve "etik" sorunları olan bir isim.