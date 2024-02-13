İngiltere'de bin 700 yıllık bozulmamış Roma tavuğu yumurtası bulundu

İngiltere'de arkeologlar Buckinghamshire şehrinde sarısı ve beyazı hala sıvı halde korunmuş halde bir yumurta buldu.



Bin 700 yıllık olduğu tespit edilen Roma tavuğuna ait yumurta, korunmasına yardımcı olduğu düşünülen 4 santimetrelik su dolu bir çukurun içinde bulundu.



Arkeologlar yumurta üzerinde bir mikro CT taraması gerçekleştirdi ve yumurtanın hala "sıvı ve hava kabarcığıyla" dolu olduğunu doğruladı.



Bilim insanları yumurtanın kırılmasına veya bütünlüğünün bozulmasına neden olacak bir tedavi uygulamamanın en iyisi olduğuna karar verdi. Çünkü yumurta çok nadir bulunuyor ve içeriği muhtemelen büyük bilimsel değere sahip.



Oxford Arkeoloji SU DOLU ÇUKUR YUMURTAYI KORUDU Yumurta kabukları gözeneklidir ve yumurta kabuğunun yüzeyine yerleştirilen herhangi bir şey, içindeki sıvıyı kirletip bozabilir.



İngiltere'de daha önce de antik yumurta örnekleri bulundu. Ancak içindeki sıvı korunmuş ve bütünlüğü bozulmamış bir yumurta ilk defa keşfedildi.



Yumurta gibi organik materyaller, çamurla kapatılmaları ve oksijen dolaşımı olmaması gibi özel durumlar dışında uzun süreler boyunca hayatta kalamıyor.



Arkeologlar yumurtanın suyla dolu bir çukura konulması sayesinde bin 700 yıl boyunca bozulmadan korunduğunu düşünüyor. Bin 500 yıl önce doğum sırasında ölen eski Mısırlı annenin kalıntılarında yeni keşif Haberi Görüntüle "BENZERSİZ BİR KEŞİF"



Kazıları denetleyen Oxford Arkeoloji, birisinin yumurtaları günümüzdeki dilek kuyularına benzer şekilde iyi şans getirmesi için bir Roma kuyusuna yerleştirmiş olabileceğini söyledi.



Yumurta, kuş yumurtaları ve yuvalarından sorumlu Douglas Russell'ın uzman görüşünü almak üzere Londra Doğa Tarihi Müzesi'ne götürüldü.



Russell, "büyüleyici" ve "muhtemelen benzersiz" yumurtanın muhtemelen "bulunduğu toprak koşulları nedeniyle istemeden korunmuş olduğunu" söyledi.



Araştırmacılar yumurtanın sıvı içeriğini kabuğu kırmadan çıkarmayı hedefliyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin