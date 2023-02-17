İngiltere'de çocuklar depremzede yaşıtlarına yardım için oyuncaklarını sattı

Ancak oyuncak gönderme işinin hem zahmetli hem de imkanların kısıtlı olduğunu söyleyen Sicimoğulları, oyuncakları satıp parasını gönderme fikrini ortaya attı.



"Hemen kermesimizi düzenledik ve görevlileri de çocuklardan seçtik çünkü onlar da bu işin içinde olmak istiyor." diyen Sicimoğulları, kermeslerde çalışan anneleri gibi tüm çocukların da bir şeyler yapmak istediğini anlattı.



Çocukların oyuncakları açılan stantlarda sattığını belirten Sicimoğulları, "Ardından da duygularımızı dışa vuralım dedik ve aklımıza mektup yarışması fikri geldi. Hepsi çok güzel mektuplar yazdı arkadaşlarına." diye konuştu.



Sicimoğulları, enkaz altından kurtarılan kuzeni Reyyan için "Oyuncakları ve elbiseleri kalmadı. Gözü ve vücudunda yaralar oldu. Çok dua ediyorum onun için. Reyyan'ın kuşunu da kırılan (yıkılan) evlerinden çıkardılar." yazan Meryem isimli çocuğun mektubunu da okuyarak, "Çocuklarımız bazı şeyleri fark etmiyor sanıyoruz ama duyguları daha yoğun." dedi.



Edmonton Camisi ve Kur'an Kursu imamı Murat Küçük de kermesin depremzedelere yardım toplama amacı dışında çocuklara iyilik ve yardım yapma alışkanlığı kazandırmak amacıyla da düzenlendiğini dile getirdi.

Çocukların hem oyuncaklarını bağışlayıp hem de bağışlanan oyuncakları alarak iki şekilde yardım yaptıklarını anlatan Küçük, "Bu çocuklarımız İngiltere'de doğup büyüdüler, burada yaşıyorlar ancak şunu bilmemiz lazım, bizim anavatanımız, ata toprağımız Türkiye. Allah korusun bugün olduğu gibi yarın da memleketimizin başına bir sıkıntı, bir imtihan geldiğinde ellerinden ne geliyorsa vatanımız için şu anda yapmaya alışsınlar ki ileride de aynı şekilde, memleketimizin ihtiyacı olduğun zaman koşup gitsinler istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Kermes kapsamında çocuklara depremler hakkında animasyon filmler de izletildi.



Çocukların oyuncaklarını satarak topladığı paralar, Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği aracılığıyla Türkiye'deki depremzedelere gönderilecek. NTV’yi sosyal medyadan takip edin