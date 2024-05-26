İngiltere’de gündem yeni askerlik modeli

İngiltere Başbakanı Sunak, yayınladığı görüntülü mesajda, 18 yaşını dolduran gençlerin 12 ay askerlik ya da her ay bir hafta sonunu ayırarak kamu hizmetinde bulunmalarını öngören yeni bir askerlik modeli üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Başbakan Sunak, "18 yaşındakiler için 12 ay boyunca ya tam zamanlı askeri bir görevde ya da ayda bir hafta sonu toplum içinde, hasta insanlara yemek dağıtmak gibi gönüllü görevlerde geçirilecek cesur ve yeni bir ulusal hizmet modeli getireceğiz" diye konuştu.

Sunak bu planın amacının gençlere değerli beceriler kazandırmak, ülkeyi daha güvenli hale getirmek ve daha güçlü bir ulusal kültür inşa etmek olduğunu vurguladı.



İngiliz medyası, söz konusu planı, “Muhafazakarlar zorunlu askerlik hizmetini geri getirmeyi planlıyor” başlığıyla duyurdu.



Sunak, İsveç’i örnek göstererek, “Sadece İsveç'e bakın; ulusal hizmetini tamamlayan gençlerin yüzde 80'i bunu arkadaşlarına tavsiye edeceklerini söylüyor. Belirsiz zamanlar, güvenli bir geleceğe doğru yol almak için net bir plan ve cesur eylemler gerektirir” ifadelerini kullandı.



DANİRMARKA, ASKERLİKTE CİNSİYET AYRIMINI KALDIRACAK



Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, Mart 2024’te yaptığı açıklamada, askerlik hizmetinde cinsiyet ayrımının kaldırılacağını açıklamıştı.

Poulsen de Sunak’a benzer şekilde "Avrupa’nın güvenliğinin" tehlike altında olduğunu belirtmişti.

Poulsen iki cinsiyetin de zorunlu askerlik hizmeti vermesi hakkında, “Tam cinsiyet eşitliği de dahil olmak üzere daha güçlü bir zorunlu askerlik, Silahlı Kuvvetlerin görev kararlılığına, ulusal seferberliğe ve Silahlı Kuvvetlerimizin insan gücüne katkıda bulunmalıdır. Bu nedenle, tüm cinsiyetleri içeren daha geniş bir askere alma temeline ihtiyaç vardır. Bu, daha fazla yetkinliğe ve daha iyi görev çözümüne erişim sağlayacaktır” demişti.

