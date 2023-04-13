İngiltere'de kanser araştırması: Aylar önceden tespit edilebiliyor

İngiltere Kanser Araştırmaları Vakfı uzmanlarına göre, tüm kanser türleri için evrensel bir tedavi mümkün olmayabilir ancak kanserle mücadele erken teşhis ile kazanılabilir.

Bilim insanları 400'den fazla akciğer kanseri hastasını takibe aldı.



9 yıl boyunca düzenli olarak yapılan biyopsilerde kanserli hücrelerin, tedaviden kaçmak için sonsuz değişim potansiyeline sahip olduğu görüldü.



Bu durumu "genetik kaos" olarak nitelendiren bilim insanları, DNA'yı okuyan hücresel mekanizmanın da bozulduğunu ve bu sebeple bazı kanser türlerinin daha agresif hale geldiğini söylüyor.



Rastgele mutasyonların yani "genetik kaos"un daha yüksek olduğu tümör hücrelerinin, ameliyattan sonra vücudun diğer bölgelerinde nüksetme olasılığının da arttığı ifade ediliyor.

ERKEN TEŞHİS HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR



Araştırmacılar erken teşhis için ise umut vaad eden bulgulara erişti. Kan tahlilinde tümörün DNA'sına ait parçaların analiz edilmesiyle hastalığın nüks riski, tomografi taramasından 200 gün önce tespit edilebildi.



Araştırmacılar bulguların gelecekte tümörlerin nasıl yayılacağını tahmin edilmesinde fayda sağlayacağını söylüyor.



Bu şekilde tedavinin etkisi artırılabilecek.

