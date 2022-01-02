İngiltere'de ülke tarihindeki en sıcak yılbaşı yaşandı

İngiltere'de 31 Aralık yılbaşı arifesinde rekor sıcaklıkların ardından bugün hava sıcaklığının 16 derecenin üzerine çıkmasıyla ülke tarihindeki en sıcak "1 Ocak (yılbaşı günü)" yaşandı. Bugün başkent Londra'daki St. James's Park'ta 16.2 santigrat dereceye yükselen sıcaklık ile "en sıcak yeni yıl günü rekoru" kaydedildi. Daha önce 1 Ocak gününde en yüksek sıcaklık 15.6 derece ile 1916'da İngiltere'nin güneyindeki Cornwall'da kaydedilmişti. Meteoroloji Ofisi, 31 Aralık gününde ise ülkenin Merryfield, Somerset, Nantwich ve Cheshire bölgelerinde kaydedilen 15.8 derece sıcaklık ile tarihin en yüksek yılbaşı arifesinin yaşandığını aktardı.



SICAKLIKLAR DÜŞECEK



Meteoroloji Ofisinden bir yetkili, ülkede Aralık sonu ve Ocak ayı başındaki ortalama sıcaklığın genellikle 7-8 santigrat derece civarında olduğunu, ancak güneybatıdan esen rüzgarların ülke genelindeki havanın daha sıcak olmasına yol açtığını ifade etti. Meteoroloji Ofisi, Azor Adaları'ndan geldiği düşünülen sıcak subtropikal hava akışının Salı gününden itibaren etkisini Kuzey Kutbu'ndan esen soğuk rüzgarlara bırakacağını ve hava sıcaklıklarının düşeceğini vurguladı. Ofisi Salı gününe kadar Edinburgh'da gündüz sıcaklıklarının 3 santigrat dereceye, Londra ve Cardiff'te ise 7 santigrat dereceye düşmesinin beklendiğini, İskoçya'nın kuzey kesimlerinde Salı gece yarısı ile Çarşamba sabahı arasında rüzgar ve kar görülebileceğine yönelik uyarı verdi.



BUZ PİSTİ KAPATILDI



Başkent Londra'da bir buz pateni pistine ev sahipliği yapan Somerset House, ülkede görülen yüksek sıcaklıklar nedeniyle buz pateni pistinin kapatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Devam eden sıcakların buzun kalitesi üzerindeki etkisi nedeniyle 1 Ocak'ta buz pistimizi kapatmak zorunda kaldık" denildi.